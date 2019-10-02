Українські рефері отримали призначення на матч ЛЄ за участі "Лаціо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На поєдинку 2-го туру групового раунду Ліги Європи у групі Е "Лаціо" (Рим, Італія) — "Ренн" (Франція) працюватиме українська суддівська бригада. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Головним арбітром виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Олександр Войтюк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.
Сам матч відбудеться 3 жовтня в Римі на "Стадіо Олімпіко" (початок — о 22:00 за київським часом).
Додамо, що "Лаціо" у першому турі змагань поступилося "ЧФР Клуж" 1:2, а "Ренн" зіграв унічию з "Селтіком".