Украинский рефери получили назначения на матч ЛЕ с участием "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группе Е "Лацио" (Рим, Италия) - "Ренн" (Франция) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Сам матч состоится 3 октября в Риме на "Стадио Олимпико" (начало - в 22:00 по киевскому времени).
Добавим, что "Лацио" в первом туре соревнований уступила "ЧФР Клуж" 1:2, а "Ренн" сыграл вничью с "Селтиком".