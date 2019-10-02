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Украинский рефери получили назначения на матч ЛЕ с участием "Лацио"

Киев • УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группе Е "Лацио" (Рим, Италия) - "Ренн" (Франция) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Украинский рефери получили назначения на матч ЛЕ с участием "Лацио"

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Сам матч состоится 3 октября в Риме на "Стадио Олимпико" (начало - в 22:00 по киевскому времени).

Добавим, что "Лацио" в первом туре соревнований уступила "ЧФР Клуж" 1:2, а "Ренн" сыграл вничью с "Селтиком".

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