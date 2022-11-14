Українські полярники встановили дороговкази на Херсон і Бучу

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"Віднині ж в Антарктиці є вказівник на Херсон – на честь повернення міста додому. Разом з ним учасники 27-ї УАЕ встановили також покажчик "Буча" – ще одного міста-героя України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Дороговкази показують відстань до звільнених міст. Таблички пофарбували в жовто-блакитні кольори, а біля напису "Херсон" намалювали кавун.

Також біля станції є дороговкази з назвами населених пунктів, з яких родом українські полярники або які мають символічне значення.

Найближчим часом планують додати таблички на честь інших міст-героїв, зокрема Маріуполя.

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