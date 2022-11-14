11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 14 листопада в деокупованому місті офіційно підняли прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.
Українські полярники встановили дороговкази на Херсон і Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" встановили дороговкази на деокуповані Херсон і Бучу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.
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"Віднині ж в Антарктиці є вказівник на Херсон – на честь повернення міста додому. Разом з ним учасники 27-ї УАЕ встановили також покажчик "Буча" – ще одного міста-героя України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Дороговкази показують відстань до звільнених міст. Таблички пофарбували в жовто-блакитні кольори, а біля напису "Херсон" намалювали кавун.
Також біля станції є дороговкази з назвами населених пунктів, з яких родом українські полярники або які мають символічне значення.
Найближчим часом планують додати таблички на честь інших міст-героїв, зокрема Маріуполя.
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