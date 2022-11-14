11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 14 ноября в деоккупированном городе официально подняли флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.
Украинские полярники установили указатели на Херсон и Бучу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" установили указатели на деоккупированные Херсон и Бучу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
Цитата
"Отныне же в Антарктике есть указатель на Херсон – в честь возвращения города домой. Вместе с ним участники 27-й УАЭ установили также указатель "Буча" – еще одного города-героя Украины", – говорится в сообщении.
Детали
Указатели показывают расстояние к освобожденным городам. Таблички покрасили в желто-голубые цвета, а возле надписи "Херсон" нарисовали арбуз.
Также возле станции есть указатели с названиями населенных пунктов, из которых родом украинские полярники или которые имеют символическое значение.
В ближайшее время планируют добавить таблички в честь других городов-героев, в частности Мариуполя.
Напомним