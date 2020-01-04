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Українські поліцейські спростовують свою причетність до побиття громадянина Грузії

Українські поліцейські спростовують свою причетність до побиття громадянина Грузії

Київ • УНН

 • 13329 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Українські поліцейські не причетні до жорстокого побиття громадянина Грузії. Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України, коментуючи раніше поширений в інтернеті відеозапис, передає УНН.

"У мережі інтернет, зокрема в Грузії, поширюється відео, на якому чоловіки у камуфльованій формі накинулися на потерпілого. При цьому, автори публікацій зробили підпис, в якому вказують, що це українські поліцейські б‘ють громадянина Грузії. Національна поліція України офіційно заявляє, що чоловіки на відео не є співробітниками українського правоохоронного відомства", - йдеться в повідомленні.

У поліції підкреслили, що, зокрема, про це свідчить невідповідність форменного одягу та шевронів однострою українських поліцейських.

"Водночас Національна поліція України заявляє, що подібні фейкові інформаційні атаки спрямовані на підрив іміджу українських поліцейських, а поширення такого контенту може розпалювати міжнаціональну ворожнечу і дискредитувати добрі стосунки між Україною та Грузією. Зважаючи на це, просимо користувачів соціальних мереж та журналістів не поширювати неправдиві матеріали та перевіряти інформацію перед публікацією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці грудня на Дніпропетровщині поліцейські побили активіста, за даним фактом розпочато кримінальне провадження. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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