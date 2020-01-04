Украинские полицейские опровергают свою причастность к избиению гражданина Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинские полицейские не причастны к жестокому избиению гражданина Грузии. Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины, комментируя ранее распространенную в интернете видеозапись, передает УНН.
"В сети интернет, в частности в Грузии, распространяется видео, на котором мужчины в камуфлированной форме набросились на потерпевшего. При этом, авторы публикаций подписались, в котором указывают, что это украинские полицейские бьют гражданина Грузии. Национальная полиция Украина официально заявляет, что мужчины на видео не являются сотрудниками украинского правоохранительного ведомства", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что, в частности, об этом свидетельствует несоответствие форменной одежды и шевронов униформы украинских полицейских.
"Вместе с тем Национальная полиция Украина заявляет, что подобные фейковые информационные атаки направлены на подрыв имиджа украинских полицейских, а распространение такого контента может разжигать межнациональную вражду и дискредитировать хорошие отношения между Украиной и Грузией. Учитывая это, просим пользователей социальных сетей и журналистов не распространять ложные материалы и проверять информацию перед публикацией", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в конце декабря в Днепропетровской области полицейские избили активиста, по данному факту начато уголовное производство.