Українські плавці здобули чотири медалі на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Представники України вибороли три срібла та бронзу у плаванні на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Про це йдеться на сторінці української збірної у Facebook, передає УНН.
Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем.
Володимир Король виграв срібло у плаванні 50 метрів на спині та бронзу в запливі на 50 метрів вільним стилем.
Віктор Шинкарук здобув срібло у плаванні 50 метрів брасом.
Як повідомляв УНН, цього дня Євген Олексенко вже виборов срібну медаль з пауерліфтингу.
Нагадаємо, раніше українець Олександр Гавриленко виборов третє золото для України — з пауерліфтингу у середній вазі. У другий день змагань українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі з веслування на тренажерах. Першу медаль у Сіднеї здобув Денис Фіщук — бронзову медаль у велогонці.