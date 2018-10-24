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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48266 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161349 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150445 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129806 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118228 просмотра

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Украинские пловцы завоевали четыре медали на "Играх Непобежденных"

Украинские пловцы завоевали четыре медали на "Играх Непобежденных"

Киев  •  УНН

 • 8946 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Представители Украины выиграли три серебра и бронзу в плавании на "Играх Непобежденных" в Сиднее. Об этом говорится на странице украинской сборной в Facebook, передает УНН.

Богдан Оксентюк завоевал серебро в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем.

Владимир Король выиграл серебро в плавании 50 метров на спине и бронзу в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Виктор Шинкарук получил серебро в плавании 50 метров брассом.

Как сообщал УНН, в этот день Евгений Олексенко уже завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Напомним, ранее украинец Александр Гавриленко завоевал третье золото для Украины - по пауэрлифтингу в среднем весе. Во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали в гребле на тренажерах. Первую медаль в Сиднее получил Денис Фищук - бронзовую медаль в велогонке.

Украинские Национальные Новости

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