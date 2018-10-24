Украинские пловцы завоевали четыре медали на "Играх Непобежденных"

Богдан Оксентюк завоевал серебро в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем.

Владимир Король выиграл серебро в плавании 50 метров на спине и бронзу в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Виктор Шинкарук получил серебро в плавании 50 метров брассом.

Как сообщал УНН, в этот день Евгений Олексенко уже завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Напомним, ранее украинец Александр Гавриленко завоевал третье золото для Украины - по пауэрлифтингу в среднем весе. Во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали в гребле на тренажерах. Первую медаль в Сиднее получил Денис Фищук - бронзовую медаль в велогонке.