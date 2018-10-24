Украинские пловцы завоевали четыре медали на "Играх Непобежденных"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Представители Украины выиграли три серебра и бронзу в плавании на "Играх Непобежденных" в Сиднее. Об этом говорится на странице украинской сборной в Facebook, передает УНН.
Богдан Оксентюк завоевал серебро в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем.
Владимир Король выиграл серебро в плавании 50 метров на спине и бронзу в заплыве на 50 метров вольным стилем.
Виктор Шинкарук получил серебро в плавании 50 метров брассом.
Как сообщал УНН, в этот день Евгений Олексенко уже завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.
Напомним, ранее украинец Александр Гавриленко завоевал третье золото для Украины - по пауэрлифтингу в среднем весе. Во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали в гребле на тренажерах. Первую медаль в Сиднее получил Денис Фищук - бронзовую медаль в велогонке.