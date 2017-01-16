Українські паралімпійці здобули ще сім медалей на Кубку світу з лижних гонок і біатлону

Відразу сім країн із 18 отримали високі нагороди (Німеччина, Корея, Франція, Австрія, Україна, Білорусь, Норвегія).

У команди України — три “золоті”, дві “срібні” та чотири бронзові нагороди, у команди Німеччини та Франції — по дві нагороди, одна з яких “золота” та одна срібна медаль, у команди Кореї — одна золота нагорода, у команди Білорусі — 2 бронзові нагороди, у паралімпійців Норвегії та Австрії — по одній срібній нагороді.

Нагадаємо, після двох змагальних днів українці вибороли найбільшу кількість нагород — 16.