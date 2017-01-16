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Українські паралімпійці здобули ще сім медалей на Кубку світу з лижних гонок і біатлону

Київ • УНН

 • 7594 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У другий змагальний день Кубку світу з паралімпійського біатлону та лижних гонок, що проходить у Львівській області, представники України поповнили медальні здобутки, передає УНН з посиланням на Паралімпійський комітет України.

Відразу сім країн із 18 отримали високі нагороди (Німеччина, Корея, Франція, Австрія, Україна, Білорусь, Норвегія).

У команди України — три “золоті”, дві “срібні” та чотири бронзові нагороди, у команди Німеччини та Франції — по дві нагороди, одна з яких “золота” та одна срібна медаль, у команди Кореї — одна золота нагорода, у команди Білорусі — 2 бронзові нагороди, у паралімпійців Норвегії та Австрії — по одній срібній нагороді.

Нагадаємо, після двох змагальних днів українці вибороли найбільшу кількість нагород — 16.

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