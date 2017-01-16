Украинские паралимпийцы завоевали еще семь медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Во второй соревновательный день Кубка мира по паралимпийскому биатлону и лыжным гонкам, проходящего во Львовской области, представители Украины пополнили медальные достижения, передает УНН со ссылкой на Паралимпийский комитет Украины.
Сразу семь стран из 18 получили высокие награды (Германия, Корея, Франция, Австрия, Украина, Беларусь, Норвегия).
У команды Украины - три "золотые", две "серебряных" и четыре бронзовые награды, у команды Германии и Франции - по две награды, одна из которых "золотая" и одна серебряная медаль, у команды Кореи - одна золотая награда, у команды Беларуси - 2 бронзовые награды, в паралимпийцев Норвегии и Австрии - по одной серебряной награде.
Напомним, после двух соревновательных дней украинцы завоевали наибольшее количество наград - 16.