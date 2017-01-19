Українські паралімпійці здобули перші нагороди з біатлону на етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Перший день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, який проходить в Західному реабілітаційно-спортивному центрі, приніс 6 нових комплектів нагород у біатлоні на довгій дистанції, передає УНН з посиланням на Парлімпійський комітет України.
Серед представників 6 країн, які вибороли нагороди, в команди України - 2 "золоті", 1 "срібна" та 4 бронзові медалі, у Франції - 2 золоті нагороди, в Норвегії - 1 "золота" та 1 срібна медалі, в Німеччини - 1 "золота" та 2 бронзові нагороди, у Білорусі - 3 срібних медалі та 1 срібна нагорода в команди Японії.
Додамо, що за підсумками лижних гонок даного етапу українські спортсмени вибороли 28 медалей.
Як повідомляв УНН, черкащанин здобув нагороди Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців.