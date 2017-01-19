Украинские паралимпийцы завоевали первые награды по биатлону на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Первый день соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит в Западном реабилитационно-спортивном центре, принес 6 новых комплектов наград в биатлоне на длинной дистанции, передает УНН со ссылкой на Парлимпийський комитет Украины.
Среди представителей 6 стран, которые завоевали награды, у команды Украины - 2 "золотые", 1 "серебряная" и 4 бронзовые медали, у Франции - 2 золотые награды, у Норвегии - 1 "золотая" и 1 серебряная медали, у Германии - 1 "золотая" и 2 бронзовые награды, у Беларуси - 3 серебряных медали и 1 серебряная награда у команды Японии.
Добавим, что по итогам лыжных гонок данного этапа украинские спортсмены завоевали 28 медалей.
Как сообщал УНН, черкащанин получил награды Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев.