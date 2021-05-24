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Українські паралімпійці здобули майже сто медалей на ЧЄ з плавання

Київ • УНН

 • 20455 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з плавання, який проходив у португальській Мадейрі. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Українські паралімпійці здобули майже сто медалей на ЧЄ з плавання

Деталі

Українські паралімпійці вибороли 95 медалей, серед яких: 37 "золотих", 31 "срібних" і 27 бронзових нагород, а також один рекорд Європи й чемпіонство в Європі. Це вже третє поспіль чемпіонство України на чемпіонаті Європи з плавання.

Сім днів поспіль національна паралімпійська збірна команда України з плавання була серед лідерів цього міжнародного спортивного форуму, залишивши позаду усіх представників паралімпійського плавання Європи та світу. На другому місці чемпіонату Європи - команда Італії (80 медалей - 33 "золотих", 26 "срібна", 21 бронзових нагород), третє місце - у Росії (87 медалей).

Найбільше медалей для національної паралімпійської збірної команди України виборов Максим Крипак, котрий показав абсолютний результат в індивідуальних дисциплінах - 6 золотих нагород, а також естафетне "срібло". Максим увійшов у трійку найсильніших плавців Європи (розділив перше місце з результатом у 7 медалей з білорусом Бокі Ігорем).

До найсильніших (з таким самим результатом – 7 медалей) увійшли: Мерешко Єлизавета (4 "золоті", 2 "срібні" та 1 бронзова медалі), Трусов Андрій (3 "золоті", 2 "срібні" та 2 бронзові медалі; а ще Андрій встановив рекорд Європи на дистанції 50 м батерфляй), Сербін Михайло (3 "золоті", 1 "срібна" та 3 бронзові медалі).

Доповнення

Українці вибороли шість медалей на турнірі з парабадмінтону в Іспанії. 

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