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Українці вибороли шість медалей на турнірі з парабадмінтону в Іспанії

Київ • УНН

 • 15178 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з парабадмінтону із медальним доробком повернулась в Україну з міжнародного рейтингового турніру, що проходив у місті Картахена (Іспанія), інформує УНН з посиланням на пресслужбу НКСІУ.

Українці вибороли шість медалей на турнірі з парабадмінтону в Іспанії

Деталі

В активі "жовто-блакитних" шість медалей: 2 "срібні" (одна із них у змішаній міжнародній парі) та 4 "бронзових".

У Козиної Оксани - "срібло" в індивідуальній програмі та "бронза" у парі, у Козлової Ніни такий самий результат, тільки "срібло" – у парі з французом та "бронза" в індивідуальних змаганнях. У Іванни Редьки - дві "бронзи" (у індивідуальних змаганнях та у парі), у Олександра Чиркова – "бронза" в особистих змаганнях.

Зазначено, що у змаганнях взяли участь 157 спортсменів з інвалідністю з 36 країн світу. Від команди України 7 спортсменів змагались за найвищі нагороди та ліцензії до Паралімпіади-2020.

Доповнення

За результатами змагань Міжнародна федерація бадмінтону підведе підсумки та сформує остаточний список країн – учасників Паралімпіади-2020.

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