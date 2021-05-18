Украинцы завоевали шесть медалей на турнире по парабадминтону в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по парабадминтону с несколькими медалями вернулась в Украину с международного рейтингового турнира, который проходил в городе Картахена (Испания), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
Детали
В активе "желто-синих" шесть медалей: 2 "серебряные" (одна из них в смешанной международной паре) и 4 "бронзовых".
У Козиной Оксаны - "серебро" в индивидуальной программе и "бронза" в паре, у Козловой Нины такой же результат, только "серебро" - в паре с французом и "бронза" в индивидуальных соревнованиях. У Иванны Редьки - две "бронзы" (в индивидуальных соревнованиях и в паре), у Александра Чиркова - "бронза" в личных соревнованиях.
Отмечено, что в соревнованиях приняли участие 157 спортсменов с инвалидностью из 36 стран мира. От команды Украины 7 спортсменов соревновались за самые высокие награды и лицензии на Паралимпиаду-2020.
Дополнение
По результатам соревнований Международная федерация бадминтона подведет итоги и сформирует окончательный список стран - участников Паралимпиады-2020.