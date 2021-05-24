Украинские паралимпийцы завоевали почти сто медалей на ЧЕ по плаванию

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 39313 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 81440 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 96495 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 260409 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 149952 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 421146 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 323607 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218076 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246375 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256263 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 22989 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 23272 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 19390 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 39221 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 24435 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 25037 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 39860 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 153643 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 260409 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 421146 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17811 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26326 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 55482 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79167 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63818 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украинские паралимпийцы завоевали почти сто медалей на ЧЕ по плаванию

Киев • УНН

 • 20455 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины триумфально выступила на чемпионате Европы по плаванию, который проходил в португальской Мадейре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинские паралимпийцы завоевали почти сто медалей на ЧЕ по плаванию

Детали

Украинские паралимпийцы завоевали 95 медалей, среди которых 37 "золотых", 31 "серебрянная" и 27 бронзовых наград, а также один рекорд Европы и чемпионство в Европе. Это уже третье подряд чемпионство Украины на чемпионате Европы по плаванию.

Семь дней подряд национальная паралимпийская сборная команда Украины по плаванию была среди лидеров этого международного спортивного форума, оставив позади всех представителей паралимпийского плавания Европы и мира. На втором месте чемпионата Европы - команда Италии (80 медалей - 33 "золотых", 26 "серебрянных", 21 бронзовых наград), третье место - у России (87 медалей).

Больше всего медалей для национальной паралимпийской сборной команды Украины завоевал Максим Крипак, который показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах - 6 золотых наград, а также эстафетное "серебро". Максим вошел в тройку сильнейших пловцов Европы (разделил первое место с результатом в 7 медалей с белорусом Боки Игорем).

В сильнейшие (с тем же результатом - 7 медалей) вошли: Мерешко Елизавета (4 "золотые", 2 "серебряные" и 1 бронзовая медали), Трусов Андрей (3 "золотые", 2 "серебряные" и 2 бронзовые медали, а еще Андрей установил рекорд Европы на дистанции 50 м баттерфляй), Сербин Михаил (3 "золотые", 1 "серебряная" и 3 бронзовые медали).

Дополнение

Украинцы завоевали шесть медалей на турнире по парабадминтону в Испании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79