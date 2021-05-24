Украинские паралимпийцы завоевали почти сто медалей на ЧЕ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины триумфально выступила на чемпионате Европы по плаванию, который проходил в португальской Мадейре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Украинские паралимпийцы завоевали 95 медалей, среди которых 37 "золотых", 31 "серебрянная" и 27 бронзовых наград, а также один рекорд Европы и чемпионство в Европе. Это уже третье подряд чемпионство Украины на чемпионате Европы по плаванию.
Семь дней подряд национальная паралимпийская сборная команда Украины по плаванию была среди лидеров этого международного спортивного форума, оставив позади всех представителей паралимпийского плавания Европы и мира. На втором месте чемпионата Европы - команда Италии (80 медалей - 33 "золотых", 26 "серебрянных", 21 бронзовых наград), третье место - у России (87 медалей).
Больше всего медалей для национальной паралимпийской сборной команды Украины завоевал Максим Крипак, который показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах - 6 золотых наград, а также эстафетное "серебро". Максим вошел в тройку сильнейших пловцов Европы (разделил первое место с результатом в 7 медалей с белорусом Боки Игорем).
В сильнейшие (с тем же результатом - 7 медалей) вошли: Мерешко Елизавета (4 "золотые", 2 "серебряные" и 1 бронзовая медали), Трусов Андрей (3 "золотые", 2 "серебряные" и 2 бронзовые медали, а еще Андрей установил рекорд Европы на дистанции 50 м баттерфляй), Сербин Михаил (3 "золотые", 1 "серебряная" и 3 бронзовые медали).
Дополнение
Украинцы завоевали шесть медалей на турнире по парабадминтону в Испании.