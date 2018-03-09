Українські паралімпійці взяли участь у церемонії відкриття Ігор-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Українські паралімпійці пройшли на параді під час церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2018 року, передає УНН.
У Пхьончхані триває офіційна церемонія відкриття Паралімпіади, під час якої традиційно країни-учасниці пройшли парадом на стадіоні.
Прапор України на параді проніс чотириразовий чемпіон та восьмиразовий призер Паралімпіад з лижних гонок та біатлону Віталій Лук‘яненко.
Зазначимо, на ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представлятиме команда у складі з 30 спортсменів, серед яких 20-спортсменів-паралімпійців та 10 — спортсменів-лідерів (гайдів).
Зимова Паралімпіада-2018 триватиме з 9 до 18 березня.