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Українські паралімпійці взяли участь у церемонії відкриття Ігор-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Українські паралімпійці пройшли на параді під час церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2018 року, передає УНН.

У Пхьончхані триває офіційна церемонія відкриття Паралімпіади, під час якої традиційно країни-учасниці пройшли парадом на стадіоні.

Прапор України на параді проніс чотириразовий чемпіон та восьмиразовий призер Паралімпіад з лижних гонок та біатлону Віталій Лук‘яненко.

Зазначимо, на ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представлятиме команда у складі з 30 спортсменів, серед яких 20-спортсменів-паралімпійців та 10 — спортсменів-лідерів (гайдів).

Зимова Паралімпіада-2018 триватиме з 9 до 18 березня.

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