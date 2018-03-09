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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 49576 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60550 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63827 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Украинские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр-2018

Украинские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр-2018

Киев  •  УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Украинские паралимпийцы прошли на параде во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года, передает УНН.

В Пхенчхане продолжается официальная церемония открытия Паралимпиады, во время которой традиционно страны-участницы прошли парадом на стадионе.

Флаг Украины на параде пронес четырехкратный чемпион и восьмикратный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.

Отметим, на XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 - спортсменов-лидеров (гайдов).

Зимняя Паралимпиада-2018 пройдет с 9 по 18 марта.

Украинские Национальные Новости

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