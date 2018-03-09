Украинские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украинские паралимпийцы прошли на параде во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года, передает УНН.
В Пхенчхане продолжается официальная церемония открытия Паралимпиады, во время которой традиционно страны-участницы прошли парадом на стадионе.
Флаг Украины на параде пронес четырехкратный чемпион и восьмикратный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.
Отметим, на XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 - спортсменов-лидеров (гайдов).
Зимняя Паралимпиада-2018 пройдет с 9 по 18 марта.