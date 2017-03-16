Українські паралімпійці вибороли перше загальнокомандне місце на етапі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У місті Пхьончхан завершились змагання етапу Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців на яких тріумфальним виступом відзначилася збірна України, інформує УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
“У прикінцевий день змагань етапу Кубку світу українським паралімпійцям вдалось поставити яскраву крапку, виборовши у біатлоні, середня дистанція, — 1 золоту, 2 срібні та 3 бронзові медалі і, знову ж таки — один із подіумів кубку світу вкотре став українським,” — йдеться у повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України.
Зазначається, що за всі дні змагань Кубку світу — 4 п’єдестали були у виконанні українських паралімпійців.
Примітно, що загалом у нашої команди 34 високі нагороди, серед яких 9 “золотих”, 11 “срібних” та 14 бронзових медалей та перше загальнокомандне місце у світі. У найближчих переслідувачів американців — у сумі 13 нагород.
Додамо також, даний етап Кубку світу проходив з 10 по 15 березня на майбутніх олімпійських та паралімпійських спортивних аренах Південної Кореї — 2018.