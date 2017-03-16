Украинские паралимпийцы завоевали первое общекомандное место на этапе Кубка мира

"В заключительный день соревнований этапа Кубка мира украинским паралимпийцам удалось поставить яркую точку, завоевав в биатлоне, средняя дистанция - 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и, опять же - один из подиумов Кубка мира в очередной раз стал украинским", - говорится в сообщении Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Отмечается, что за все дни соревнований Кубка мира - 4 пьедесталы были в исполнении украинских паралимпийцев.

Примечательно, что в целом у нашей команды 34 высокие награды, среди которых 9 "золотых", 11 "серебряных" и 14 бронзовых медалей и первое общекомандное место в мире. В ближайших преследователей американцев - в сумме 13 наград.

Добавим также, данный этап Кубка мира проходил с 10 по 15 марта на будущих олимпийских и паралимпийских спортивных аренах Южной Кореи - 2018.