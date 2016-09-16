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Українські паралімпійці у восьмий день змагань у Ріо вибороли 11 медалей

Українські паралімпійці у восьмий день змагань у Ріо вибороли 11 медалей

Київ • УНН

 • 12010 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українська збірна у восьмий день Паралімпійських ігор у Ріо здобула 11 нагород. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

"Золото" вибороли:

Ємельянов Сергій (параканое, спринт, 200 м, 39,810), Богодайко Євгеній (плавання на 100 м брасом, 1:18.14 WR, PR), Крипак Максим (плавання на 400 м вільним стилем, 3:57,71 WR, PR), Бойко Геннадій (плавання, 50 м н/сп, 1:00,85).

Срібні нагороди здобули:

Виноградець Дмитро (плавання на 200 м вільним стилем, 3:09,77 ЕR), Помазан Марія (штовхання ядра, 13,59), Лагутенко Наталія (параканое, спринт на 200 м, 55,599), Дубров Денис (плавання на 400 м вільним стилем, 4:00,11).

Бронзові медалі у скарбничку України принесли:

Коль Антон (плавання, 50 м н/сп, 1:15.42), Паламарчук Сергій (плавання, 50 м н/сп, 50.23), Соцька Ірина (плавання, 50 м н/сп, 1:17.22).

Зазначимо, Україна залишається на третьому місці у медальному заліку Паралімпіади. Загалом у української збірної налічується 81 медаль: 35 золотих, 27 срібних та 30 бронзових. На першому місці Китай із 191 медаллю (84-66-41), на другому — Велика Британія із 95 нагородами (49-28-31). Четверте місце посідають США із 89 медалями (30-33-26).

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