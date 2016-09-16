Украинские паралимпийцы в восьмой день соревнований в Рио завоевали 11 медалей

"Золото" завоевали:

Емельянов Сергей (параканое, спринт, 200 м, 39,810), Богодайко Евгений (плавание на 100 м брассом, 1:18.14 WR, PR), Крипак Максим (плавание на 400 м вольным стилем, 3:57,71 WR, PR), Бойко Геннадий (плавание, 50 м н / сп, 1:00,85).

Серебряные награды завоевали:

Виноградец Дмитрий (плавание на 200 м вольным стилем, 3:09,77 ЕR), Помазан Мария (толкание ядра, 13,59), Лагутенко Наталья (параканое, спринт на 200 м, 55,599), Дубров Денис (плавание на 400 м вольным стилем, 4:00,11).

Бронзовые медали в копилку Украины принесли:

Коль Антон (плавание, 50 м н/сп, 1:15.42), Паламарчук Сергей (плавание, 50 м н/сп, 50.23), Соцкая Ирина (плавание, 50 м н/сп, 1:17.22).

Отметим, Украина остается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Всего у украинской сборной насчитывается 81 медаль: 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых. На первом месте Китай с 191 медалью (84-66-41), на втором - Великобритания с 95 наградами (49-28-31). Четвертое место занимают США с 89 медалями (30-33-26).