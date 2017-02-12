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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські паралімпійці на ЧС з лижних перегонів і біатлону за другий день вибороли 8 медалей

Київ • УНН

 • 14808 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні на етапі Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, що проходить у німецькому місті Фінстерау, українські паралімпійці вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Українські паралімпійці на ЧС з лижних перегонів і біатлону за другий день вибороли 8 медалей

У категорії чоловіки стоячи переможним став спринт для Ігоря Рептюха, котрий виборов золоту нагороду. Його товариш по команді та суперник по перегонам - Григорій Вовчинський - став третім.

У цій же категорії у жінок весь подіум був украінським - Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу, Олександра Кононова виборола срібну нагороду, а Ірина Буй - бронзову.

У категорії чоловіки сидячи у спринті першим став миколаївець Максим Яровий, який яскраво переміг своїх суперників з США та Норвегії.

У чоловіків та жінок з порушеннями зору - по одній срібній нагороді в Уткіна Юрія (гайд - Перехода Руслан) та Шишкової Оксани (гайд - Казаков Віталій).

Наразі за підсумком двох змагальних днів національна паралімпійська збірна команда Украіни очолює турнірну таблицю чемпіонату світу. У скарбничці українських паралімпійців 17 нагород, в тому числі – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі.

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