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Украинские паралимпийцы на ЧМ по лыжным гонкам и биатлону за второй день завоевали 8 медалей

Киев • УНН

 • 14808 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня на этапе Чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит в немецком городе Финстерау, украинские паралимпийцы завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Украинские паралимпийцы на ЧМ по лыжным гонкам и биатлону за второй день завоевали 8 медалей

В категории мужчины стоя победным стал спринт для Игоря Рептюха, который завоевал золотую награду. Его товарищ по команде и соперник по гонке - Григорий Вовчинский - стал третьим.

В этой же категории женщин весь подиум был украинским - Людмила Ляшенко стала чемпионкой мира, Александра Кононова завоевала серебряную награду, а Ирина Буй - бронзовую.

В категории мужчины сидя в спринте первым стал николаевец Максим Яровой, который ярко победил своих соперников из США и Норвегии.

У мужчин и женщин с нарушениями зрения - по одной серебряной награде в Уткина Юрия (гайд - Перехода Руслан) и Шишкова Оксаны (гайд - Казаков Виталий).

Сейчас по итогам двух соревновательных дней национальная паралимпийская сборная команда Украини возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира. В копилке украинских паралимпийцев 17 наград, в том числе - 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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