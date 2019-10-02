Українські морпіхи взяли участь у флешмобі TetrisChallenge
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти взяли участь у світовому флешмобі TetrisChallenge. Про це повідомляє УНН за посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".
Так, першими флешмоб запустили поліцейські зі швейцарського Цюриха на початку вересня, щоб розказати про свою роботу. У рамках акції поліцейські, рятувальні служби, медики та інші користувачі соцмереж викладають своє робоче приладдя як елементи гри “Тетріс” і вкладаються поруч із ним.
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За словами морпіхів, знімок був зроблений камерою квадрокоптера. У звичайні дні апарат використовують, щоб зафіксувати пересування ворога та його техніки. Цього ж разу за допомогою “повітряних очей” демонструють, яке робоче приладдя використовують на війні.
Повідомляється, що в Україні до TetrisChallenge вже долучилися представники й інших силових відомств.