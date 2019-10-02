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Украинские морпехи приняли участие в флешмобе TetrisChallenge

Киев • УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты приняли участие в мировом флешмобе TetrisChallenge. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

Украинские морпехи приняли участие в флешмобе TetrisChallenge

Так, первыми флешмоб запустили полицейские из швейцарского Цюриха в начале сентября, чтобы рассказать о своей работе. В рамках акции полицейские, спасательные службы, медики и другие пользователи соцсетей выкладывают свое рабочее принадлежности как элементы игры "Тетрис" и укладываются рядом с ним.

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По словам морпехов, снимок был сделан камерой квадрокоптера. В обычные дни аппарат используют, чтобы зафиксировать передвижения врага и его техники. На этот раз с помощью "воздушных глаз" демонстрируют, которое рабочие принадлежности используют на войне.

Сообщается, что в Украине до TetrisChallenge уже присоединились представители и других силовых ведомств.

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