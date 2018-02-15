Українські лотереї згубив податковий тиск – представник Європейської Асоціації

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Обвал лотерейного ринку в Україні зумовлений неадекватним податковим навантаженням. Про це в коментарі УНН заявив член виконкому європейської Асоціації лотерей Євген Власенко.

Він розповів, що всі успішні в цій сфері країни відмовились від оподаткування дрібних виграшів, натомість Україна їх запровадила. Як наслідок, податкові надходження в бюджет впали з 330 млн грн у 2013 році до 26 млн грн у 2017 році.

“Візьму за приклад Великобританію, там філософія не збирати гроші відразу. Вони дають можливість ринку розвинутися, а потім уже збирають податки. Якщо збирати гроші з кожної точки розповсюдження, і ставити високі цілі по коштам, які треба заплатити за отримання ліцензії на проведення лотерей, то це сковує гроші, які залишаються на бізнес.

На Заході це розуміють і тому навіть коли вони подовжували ліцензію у великій Британії, наприклад для лотереї "Мегалот", то не обговорювали скільки вони мають заплатити до бюджету, вони обговорювали скільки можна встановити нових точок розповсюдження, терміналів, щоб потім від цього отримати гроші”, — сказав Є.Власенко.

Експерт також зазначив, що надходження від лотерей повині мати соціальну спрямованість — фінансувати спорт, культуру, науку, бо це їх основна мета. Купуючи лотерейні білети, люди долучаються до благодійної діяльності, а тому їм важливо знати, на що витрачаються їх кошти.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України визнав державне регулювання лотерейного ринку в Україні неефективним.

Голова АМКУ заявив, що планує обговорити цю складну ситуацію з Прем’єр-міністром Гройсманом.

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