Украинские лотереи сгубило налоговое давление - представитель Европейской Ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Обвал лотерейного рынка в Украине обусловлен неадекватной налоговой нагрузкой. Об этом в комментарии УНН заявил член исполкома европейской Ассоциации лотерей Евгений Власенко.
Он рассказал, что все успешные в этой сфере страны отказались от налогообложения мелких выигрышей, зато Украина внедрила. Как следствие, налоговые поступления в бюджет упали с 330 млн грн в 2013 году до 26 млн грн в 2017 году.
"Возьму в пример Великобританию, там философия не собирать деньги сразу. Они дают возможность рынке развиться, а потом уже собирают налоги. Если собирать деньги с каждой точки распространения, и ставить высокие цели по средствам, надо заплатить за получение лицензии на проведение лотерей, то это сковывает деньги, которые остаются на бизнесе.
На Западе это понимают и поэтому даже когда они удлиняли лицензию в Великобритании, например для лотереи "Мегалот", то не обсуждали сколько они должны заплатить в бюджет, они обсуждали сколько можно установить новых точек распространения, терминалов, чтобы потом от этого получить деньги", - сказал Е.Власенко.
Эксперт также отметил, что поступления от лотерей должно иметь социальную направленность - финансировать спорт, культуру, науку, потому что это их основная цель. Покупая лотерейные билеты, люди приобщаются к благотворительной деятельности, а поэтому им важно знать, на что тратятся их деньги.
Напомним, Антимонопольный комитет Украины признал государственное регулирование лотерейного рынка в Украине неэффективным.
Председатель АМКУ заявил, что планирует обсудить эту сложную ситуацию с Премьер-министром Гройсманом.