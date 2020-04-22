Українські лікарні зможуть безкоштовно відремонтувати "швидкі" марок "Citroën" і "Peugeot"

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Другий найбільший автовиробник в Європі PSA Group і провідний український виробник автомобілів швидкої допомоги ТОВ "Автоспецпром" прийняли спільне рішення про надання допомоги Міністерству охорони здоров'я України та регіональним медичним закладам у підтриманні належного технічного стану "швидких" брендів Peugeot І Citroën.

Рішення було ухвалено, зважаючи на той факт, що автомобілі PSA Group, переобладнані ТОВ "Автоспецпром", складають суттєву частку парку "швидких" в Україні. Тож зусилля компаній допоможуть урядові забезпечити функціонування медичної системи на найвищому рівні, що є одним із ключових чинників ефективної боротьби з епідемією COVID-19.

"PSA Group в Україні, що представлена компанією ТОВ "Пежо Сітроен Україна", та наш партнер із переобладнання автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ "Автоспецпром" належать до переліку соціально відповідальних компаній, які усвідомлюють теперішні виклики та намагаються надавати всебічну підтримку в боротьбі з поширенням коронавірусу", – зазначив від імені ТОВ "Пежо Сітроен Україна" Дам'єн Мартан-Кошер.

"Наша команда є невіддільною частиною системи екстреної медичної допомоги в Україні. І ми послідовно працюємо, щоб ця система в тому сегменті, який залежить від нас, була максимально ефективною. В тому числі – в умовах кризи, яку викликала епідемія", – додав зі свого боку заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

Починаючи з 17 квітня 2020 року та протягом місяця медичні заклади, які оперують автомобілями швидкої допомоги на базі Peugeot і Citroën, можуть привозити машини до сервісних центрів офіційної дилерської мережі відповідних брендів для безкоштовного проведенні робіт із:

- Заміни деталей природного зносу, включаючи запасні частини, визначені у сервісних книгах, та технічні рідини;

- Поточного ремонту та діагностики, включаючи запасні частини, технічні рідини, оливи (за виключенням робіт і запасних частин, що відносяться до крупновузлових – двигуни, КПП тощо, та кузовних – деталей кузова);

- Сезонної заміни шин.

Для медичного обладнання сервісні інженери ТОВ "Автоспецпром" безкоштовно проведуть роботи з ремонту та заміни за місцем базування обласних центрів екстреної медичної допомоги. Заявки на виклик сервісних інженерів для ремонту медичного обладнання просимо надсилати на офіційну електронну адресу: [email protected].

Довідково

Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) – французька автомобілебудівна компанія, другий за величиною виробник автомобілів У Європі. Власник таких брендів як Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.

ТОВ "Автоспецпром" – перший та найбільший в Україні виробник автомобілів швидкої медичної допомоги. Свою діяльність підприємство розпочало у 2012 році. Наразі потужності ТОВ дозволяють випускати на місяць до 100 одиниць автомобілів швидкої допомоги.

Компанія є головним постачальником такого автотранспорту як для державних, так і для приватних медичних установ України.

Автомобілі швидкої допомоги виробляються в типах А1, А2, В та С на шасі Citroën, Peugeot та Mercedes у повній відповідності до Державного стандарту України (ДСТУ) 7032, який, своєю чергою, відповідає європейському стандартові DIN EN 1789. Контроль якості продукції ведеться відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485 ("Менеджмент якості для медичних приладів"). У 2019-му підприємство випустило понад 500 автомобілів швидкої допомоги всіх типів.

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