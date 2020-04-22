Украинские больницы смогут бесплатно отремонтировать "скорые" марок "Citroën" и "Peugeot"

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейский концерн PSA Group, который владеет брендами "Citroën" и "Peugeot", и украинская компания "Автоспецпром", которая специализируется на выпуске автомобилей экстренной медицинской помощи, проведут бесплатное техобслуживание и ремонт автопарка машин экстренной медицинской помощи украинских медучреждений.

Как сообщается в заявлении компаний (), в течение месяца, начиная с 17 апреля, медицинские учреждения, оперирующие автомобилями скорой помощи на базе Peugeot и Citroën, могут привозить их в сервисные центры официальной дилерской сети соответствующих брендов для бесплатного проведения работ по замене деталей естественного износа, текущему ремонту и диагностике (за исключением крупноузлового ремонта и ремонта кузова) и сезонной замене шин. А ремонт и обслуживание медицинского оборудования сервисные инженеры "Автоспецпром" проведут по месту базирования областных центров экстренной медицинской помощи.

Украинская и европейская компания приняли такое решение ввиду того, что автомобили PSA Group, переоборудованные ООО "Автоспецпром", составляют существенную долю парка "скорых" в Украине. И таким образом это поможет правительству обеспечить функционирование медицинской системы на самом высоком уровне, что является одним из ключевых факторов эффективной борьбы с эпидемией COVID-19.

"PSA Group в Украине, которая представлена компанией ООО "Пежо Ситроен Украина", и наш партнер по переоборудованию автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" относятся к социально ответственным компаниям, которые осознают нынешние вызовы и пытаются оказывать всестороннюю поддержку в борьбе с распространением коронавируса", – отметил от имени ООО "Пежо Ситроен Украина" Дамьен Мартан-Кошер.

"Наша команда является неотъемлемой частью системы экстренной медицинской помощи в Украине. И мы последовательно работаем, чтобы эта система в том сегменте, который зависит от нас, была максимально эффективной. В том числе – в условиях кризиса, который вызвала эпидемия", – добавил со своей стороны заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

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