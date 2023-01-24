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Українські лікарі вперше пересадили легені без допомоги іноземних колег

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львові українські лікарі вперше пересадили легені від посмертного донора самостійно - без допомоги іноземних колег. Донорський орган отримав батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Про це написала засновниця Всеукраїнської платформи донорства IDonor Ірина Заславець на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

Українські лікарі вперше пересадили легені без допомоги іноземних колег

Цитата

“Українські лікарі у Львові вперше пересадили легені від посмертного донора самостійно — без допомоги іноземних колег. Історичну операцію виконала команда Перше медичне об’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через „мінідоступ“ та без задіяння апарату штучного кровообігу”, — написала Заславець.

Деталі

За її словами, вона стала другою в Україні трансплантацією легень від посмертного донора.

“Попередню ці ж лікарі спільно з поляками зробили у вересні 2021-го року. Пацієнт почувається чудово. Сподіваємося, що все чудово буде й у Олександра”, — повідомила Заславець.

Вона розповіла, що донорський орган отримав батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Він — один з ліквідаторів, і біля операційної на нього чекав 8-річний син.

Львівська міська рада повідомила, що торік у Львові провели рекордну кількість трансплантацій, врятувавши майже сотню українців в Україні. Медичні команди Першого медичного об’єднання пересадили 7 сердець, 12 печінок та 78 нирок: з них три нирки та одну печінку отримали діти.

Доповнення

Попри проблеми з енергопостачанням, у Львові впродовж 30 годин провели дев’ять операцій з трансплантації органів від посмертних донорів.

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