Украинские врачи впервые пересадили легкие без помощи иностранных коллег

Цитата

“Украинские врачи в Львове впервые пересадили легкие от посмертного донора самостоятельно — без помощи иностранных коллег. Историческую операцию выполнила команда Первое медицинское объединение Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменным. Операция длилась 16 часов, легкие пересадили через „минидоступ“ и без задействования аппарата искусственного кровообращения”, — написала Заславец.

Детали

По ее словам, она стала второй в Украине трансплантацией легких от посмертного донора.

“Предыдущую эти же врачи совместно с поляками сделали в сентябре 2021-го года. Пациент чувствует себя прекрасно. Надеемся, что все прекрасно будет и у Александра”, — сообщила Заславец.

Она рассказала, что донорский орган получил отец-одиночка, лёгкие которого пострадали во время аварии на Чернобыльской АЭС. Он — один из ликвидаторов, и возле операционной на него ждал 8-летний сын.

Львовский городской совет сообщил, что в прошлом году во Львове провели рекордное количество трансплантаций, спасая почти сотню украинцев в Украине. Медицинские команды Первого медицинского объединения пересадили 7 сердец, 12 печенок и 78 почек: из них три почки и одну печень получили дети.

Дополнение

Несмотря на проблемы с энергоснабжением, в Львове в течение 30 часов провели девять операций по трансплантации органов от посмертных доноров.