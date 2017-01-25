Українські легкоатлети завоювали шість медалей на змаганнях в Угорщині

У секторі для стрибків у висоту серед жінок весь п’єдестал був українським. Анастасія Матвійок перемогла з результатом 1,78 м, який до того ж став її особистим рекордом. До цього найкращим досягненням у приміщеннях у кар’єрі спортсменки були 1,70 м, показані нею 16 січня минулого року на “Меморіалі Олексія Дем’янюка” у Львові. Просто неба спортсменка має стрибок на 1,75 м, який вона виконала у Тбілісі також минулого року.

Ілона Заскалько в Угорщині була другою (1,75 м), а першу трійку замкнула Анна Пилявець (1,70 м).

У змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків Сергій Слісенко подолав 2,15 м і став другим, а Вадим Кравчук з результатом 2,10 м був третім.

Додамо також, ще одним призовим місцем “жовто-блакитні” відзначилися у секторі для потрійного стрибка, де Андрій Гусар у найкращій зі спроб показав 14,63 м і став третім.