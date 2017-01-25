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Украинские легкоатлеты завоевали шесть медалей на соревнованиях в Венгрии

Украинские легкоатлеты завоевали шесть медалей на соревнованиях в Венгрии

Киев • УНН

 • 7937 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украинские легкоатлеты успешно провели международные соревнования, которые принимал венгерский город Ньиредьхаза, информирует УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

В секторе для прыжков в высоту среди женщин весь пьедестал был украинским. Анастасия Матвийок победила с результатом 1,78 м, который к тому же стал ее личным рекордом. До этого  лучшим достижением в помещениях в карьере спортсменки были 1,70 м, показанные ею 16 января прошлого года на "Мемориале Алексея Демьянюка" во Львове. Под открытым небом спортсменка имеет прыжок на 1,75 м, который она исполнила в Тбилиси также в прошлом году.

Илона Заскалько в Венгрии была второй (1,75 м), а первую тройку замкнула Анна Пилявец (1,70 м).

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин Сергей Слисенко преодолел 2,15 м и стал вторым, а Вадим Кравчук с результатом 2,10 м был третьим.

Добавим также, еще одним призовым местом "желто-голубые" отличились в секторе для тройного прыжка, где Андрей Гусар в лучшей из попыток показал 14,63 м и стал третьим.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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