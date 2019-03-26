Українські курсанти проходять стажування на кораблях країн-членів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські курсанти проходять стажування на кораблях військово-морських сил держав-членів НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу місії України при НАТО.
"У рамках програми НАТО з удосконалення системи військової освіти (NATO DEEP), а також на основі відповідних планів двосторонньої співпраці, курсанти Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія" продовжують проходити стажування на кораблях ВМС держав-членів Альянсу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, курсант Інституту ВМС НУ "ОМА" стажуватиметься на тральщику ВМС ЗС Французької Республіки "Капрікорн", який наразі перебуває в порту Одеси, у період з 26 березня по 13 квітня.
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Планується, що після виходу тральщика з порту відбудуться двосторонні навчання з кораблями та катерами ВМС ЗС України за програмою PASSEX. Стажування українського курсанта триватиме до прибуття французького корабля до французького міста Тулон.
Як повідомляв УНН, набув чинності закон про допуск військових країн НАТО в України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.