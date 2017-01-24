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Українські громади отримають від Швеції 800 тис. євро на центри адмінпослуг

Українські громади отримають від Швеції 800 тис. євро на центри адмінпослуг

Київ • УНН

 • 10912 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Громади України отримають допомогу для покращення доступу населення до адміністративних послуг, зокрема, надане фінансування від Швеції та ЄС у розмірі 800 тисяч євро передбачене на ремонт і обладнання Центрів адміністративних послуг, навчання фахівців та інформування населення про діяльність центрів, передає кореспондент УНН.

Сьогодні, 24 січня, представники 14 громад України підписали Моморандуми про співпрацю з компанією SKL International, що реалізує початкову фазу проекту U-LEAD component 2 “Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування” у частині розбудови Центрів адміністративних послуг, що фінансується ЄС та Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida).

“Ми сподіваємося, що наша підтримка України в цьому полі принесе стійкі плоди і що сотні Центрів адміністративних послуг, які ми разом з нашими українськими партнерами плануємо створити у громадах, покращать обслуговування всіх зацікавлених сторін”, — сказав посол Швеції в Україні Мартін Хагстром.

Зазначимо, що для надання такої допомоги в цьому році буде відібрано ще 10 громад.

“Нам кажуть, що результати децентралізації вже відчуваються. Ми знаємо, що вже є 366 громад і закінчується обрання голів цих громад. Також важливо, що ці громади вже мають свої бюджети. Ми сподіваємось, що в 2017-му більше громад візьмуть участь у процесі обєднання”, — додав посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

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