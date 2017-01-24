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Украинские общины получат от Швеции 800 тыс. евро на центры админуслуг

Украинские общины получат от Швеции 800 тыс. евро на центры админуслуг

Киев • УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Общины Украины получат помощь для улучшения доступа населения к административным услугам, в частности, предоставленное финансирование от Швеции и ЕС в размере 800 тысяч евро предусмотрено для ремонта и оборудования центров административных услуг, обучения специалистов и информирования населения о деятельности центров, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 24 января, представители 14 общин Украины подписали меморандумы о сотрудничестве с компанией SKL International, реализующий начальную фазу проекта U-LEAD component 2 "Создание центров предоставления административных услуг и повышения осведомленности населения о местном самоуправлении" в части развития Центров административных услуг, что финансируется ЕС и Шведским агентством международного развития (Sida).

"Мы надеемся, что наша поддержка Украины на этом поле принесет устойчивые плоды и сотни центров административных услуг, которые мы вместе с нашими украинскими партнерами планируем создать в общинах, что улучшат обслуживание всех заинтересованных сторон", - сказал посол Швеции в Украине Мартин Хагстром.

Отметим, что для оказания такой помощи в этом году будут отобраны еще 10 общин.

"Нам говорят, что результаты децентрализации уже ощущаются. Мы знаем, что уже есть 366 общин и заканчивается избрание глав этих общин. Также важно, что эти общины уже имеют свои бюджеты. Мы надеемся, что в 2017-м больше общин примут участие в процессе объединения", - добавил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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