Українські гімнастки завоювали усі золоті медалі на юніорському турнірі в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Юна українська грація, Христина Погранична здобула усі можливі золоті медалі на Міжнародному турнірі "Happy Cup Ghent 2017", що проходив у бельгійському Генті, інформує УНН з посиланням на НОК України та Федерацію художньої гімнастики України.
У фіналах в окремих видах Україну представили: лідер юніорської збірної Христина Погранична та переможниця "Кубка Дерюгіної", гімнастка 2007 року народження з Харкова Ніколь Савіна.
Пограничній в фіналах не було рівних. Не допустивши жодної серйозної помилки, гімнастка стала першою у всіх чотирьох видах, зібравши, таким чином, всі можливі золоті медалі в категорії юніорів – обруч, м'яч, булави, стрічка.
Зазначається, що Савіна також прекрасно виступила в єдиному фіналі категорії "Hopes" 2007 зі скакалкою, завоювавши золоту медаль і також зібравши все можливе "золото" в своїй категорії.
Як повідомляв УНН, Х.Погранична також тріумфувала на змаганнях у Німеччині.