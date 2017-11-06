Украинские гимнастки завоевали все золотые медали на юниорском турнире в Бельгии

В финалах в отдельных видах Украину представили: лидер юниорской сборной Кристина Пограничная и победительница "Кубка Дерюгиной", гимнастка 2007 года рождения из Харькова Николь Савина.

Пограничной в финалах не было равных. Не допустив ни одной серьезной ошибки, гимнастка стала первой во всех четырех видах, собрав, таким образом, все возможные золотые медали в категории юниоров - обруч, мяч, булавы, лента.

Отмечается, что Савина также прекрасно выступила в едином финале категории "Hopes" 2007 со скакалкой, завоевав золотую медаль и также собрав все возможное "золото" в своей категории.

Как сообщал УНН, К.Погранична также победила на соревнованиях в Германии.