Украинские гимнастки завоевали все золотые медали на юниорском турнире в Бельгии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132593 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108443 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110915 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108852 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101486 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102827 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинские гимнастки завоевали все золотые медали на юниорском турнире в Бельгии

Украинские гимнастки завоевали все золотые медали на юниорском турнире в Бельгии

Киев  •  УНН

 • 11567 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Юная украинская грация, Кристина Пограничная получила все возможные золотые медали на Международном турнире "Happy Cup Ghent 2017", который проходил в бельгийском Генте, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины и Федерацию художественной гимнастики Украины.

В финалах в отдельных видах Украину представили: лидер юниорской сборной Кристина Пограничная и победительница "Кубка Дерюгиной", гимнастка 2007 года рождения из Харькова Николь Савина.

Пограничной в финалах не было равных. Не допустив ни одной серьезной ошибки, гимнастка стала первой во всех четырех видах, собрав, таким образом, все возможные золотые медали в категории юниоров - обруч, мяч, булавы, лента.

Отмечается, что Савина также прекрасно выступила в едином финале категории "Hopes" 2007 со скакалкой, завоевав золотую медаль и также собрав все возможное "золото" в своей категории.

Как сообщал УНН, К.Погранична также победила на соревнованиях в Германии.

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