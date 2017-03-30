Українські гімнастки завоювали перемоги на змаганнях у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На міжнародному турнірі “Leda Cup 2017”, що проходив з 24-го по 27-е березня у Загребі, представниці художньої гімнастики України відзначилися тріумфальними виступами. Про це повідомляє сайт Федерації гімнастики України, передає УНН.
Участь у змаганнях взяли дві українські гімнастки 2004 року народження, вихованки Вікторії й Ганни Бессонових — Вікторія Денисенко та Лоліта Ятченко.
В.Денисенко стала найкращою у багатоборстві, а також у вправах з обручем (15,200) і м’ячем (14,800).
Натомість Л.Ятченко зайняла друге місце у багатоборстві, стала кращою у вправі з булавами та завоювала “бронзу” у вправі з обручем.
Як повідомляв УНН, українки Вікторія Мазур і Олена Дяченко стали бронзовими призерками етапу Гран-Прі з художньої гімнастики, що проходив у Києві.