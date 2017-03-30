Украинские гимнастки завоевали победы на соревнованиях в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На международном турнире "Leda Cup 2017", который проходил с 24 по двадцать седьмого апреля в Загребе, представительницы художественной гимнастики Украины отличились триумфальными выступлениями. Об этом сообщает сайт Федерации гимнастики Украины, передает УНН.
Участие в соревнованиях приняли две украинские гимнастки 2004 года рождения, воспитанницы Виктории и Анна Бессонова - Виктория Денисенко и Лолита Ятченко.
Денисенко стала лучшей в многоборье, а также в упражнениях с обручем (15,200) и мячом (14,800).
Зато Л.Ятченко заняла второе место в многоборье, стала лучшей в упражнении с булавами и завоевала "бронзу" в упражнении с обручем.
Как сообщал УНН, Украинский Виктория Мазур и Елена Дьяченко стали бронзовыми призерами этапа Гран-При по художественной гимнастике, который проходил в Киеве.