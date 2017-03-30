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Украинские гимнастки завоевали победы на соревнованиях в Хорватии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. На международном турнире "Leda Cup 2017", который проходил с 24 по двадцать седьмого апреля в Загребе, представительницы художественной гимнастики Украины отличились триумфальными выступлениями. Об этом сообщает сайт Федерации гимнастики Украины, передает УНН.

Участие в соревнованиях приняли две украинские гимнастки 2004 года рождения, воспитанницы Виктории и Анна Бессонова - Виктория Денисенко и Лолита Ятченко.

Денисенко стала лучшей в многоборье, а также в упражнениях с обручем (15,200) и мячом (14,800).

Зато Л.Ятченко заняла второе место в многоборье, стала лучшей в упражнении с булавами и завоевала "бронзу" в упражнении с обручем.

Как сообщал УНН, Украинский Виктория Мазур и Елена Дьяченко стали бронзовыми призерами этапа Гран-При по художественной гимнастике, который проходил в Киеве.

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