Українські гімнастки виграли дві медалі на Гран-прі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українки Вікторія Мазур і Олена Дяченко здобули дві бронзові медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Києві. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У суботу 18 березня в київському Палаці спорту відбулися фінали в окремих видах у рамках Гран-прі з художньої гімнастики.
Українська гімнастка В.Мазур виборола бронзову нагороду у вправах з обручом з оцінкою 16,65. Перемогла у цьому виді ізраїльська гімнастка Вікторія Філановськи (17,8), на другому місці опинилася росіянка Юлія Бравікова (16,85). О.Дяченко здобула ще одну бронзову нагороду для України у вправах зі стрічкою, розділивши третє місце з В.Філановськи (16,3). Першу і другу сходинку п’єдесталу зайняли російські гімнастки — Юлія Бравікова (17,85) і Поліна Хоніна (16,4) відповідно. Ще одна українка Яна Ярош у вправах зі стрічкою опинилася на шостому місці.
У вправах з м’ячом В.Мазур посіла сьоме місце (13,3). Болгарка Катрін Тасева виборола тут золото (17,5), срібло у П.Хоніної (17,35), бронза — у В.Філановськи (17,2). У вправах з булавами В.Мазур опинилася на четвертому місці (16,85), поступившись Ю.Бравіковій (17,8), П.Хоніній (17,25) та В.Філановськи (17,1).
Також зазначимо, що збірна України у групових вправах здобула золоту медаль у рамках міжнародних змагань “Кубок Дерюгіної”.
Після змагань відбувся гала-концерт, у якому взяли участь гімнастки зі спортивних шкіл України, гімнастки-учасниці київських змагань, а також українська гімнастка Аліна Максименко, яка три роки тому завершила свою спортивну кар’єру.
Нагадаємо, лідер збірної України Ганна Різатдінова після першого виступу на Грін-прі у п’ятницю 17 березня знялась зі змагань. Сьогодні гімнастка повідомила, що вимушена була завершити свої виступи через травму стопи. Однак, за її словами, з гімнастики вона не пішла і має намір виступити на завершальному концерті у Палаці спорту в неділю 19 березня.