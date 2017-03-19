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Украинские гимнастки выиграли две медали на Гран-при в Киеве

Украинские гимнастки выиграли две медали на Гран-при в Киеве

Киев • УНН

 • 19823 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинки Виктория Мазур и Елена Дяченко получили две бронзовые медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В субботу 18 марта в киевском Дворце спорта состоялись финалы в отдельных видах в рамках Гран-при по художественной гимнастике.

Украинская гимнастка Мазур завоевала бронзовую награду в упражнениях с обручем оценке 16,65. Победила в этом виде израильская гимнастка Виктория Филановски (17,8), на втором месте оказалась россиянка Юлия Бравикова (16,85). А.Дяченко получила еще одну бронзовую награду для Украины в упражнениях с лентой, разделив третье место с В.Филановски (16,3). Первую и вторую ступеньку пьедестала заняли российские гимнастки - Юлия Бравикова (17,85) и Полина Хонина (16,4) соответственно. Еще одна украинка Яна Ярош в упражнениях с лентой оказалась на шестом месте.

В упражнениях с мячом В.Мазур заняла седьмое место (13,3). Болгарка Катрин Тасева завоевала здесь золото (17,5), серебро в П.Хониной (17,35), бронза - у В.Филановськи (17,2). В упражнениях с булавами В.Мазур оказалась на четвертом месте (16,85), уступив Ю.Бравиковой (17,8), П.Хониной (17,25) и В.Филановски (17,1).

Также отметим, что сборная Украины в групповых упражнениях завоевала золотую медаль в рамках международных соревнований "Кубок Дерюгиной".

После соревнований состоялся гала-концерт, в котором приняли участие гимнастки из спортивных школ Украины, гимнастки-участники киевских соревнований, а также украинская гимнастка Алина Максименко, которая три года назад завершила свою спортивную карьеру.

Напомним, лидер сборной Украины Анна Ризатдинова после первого выступления на Грин-при в пятницу 17 марта снялась с соревнований. Сегодня гимнастка сообщила, что вынуждена была завершить свои выступления из-за травмы стопы. Однако, по ее словам, из гимнастики она не уошла и намерена выступить на заключительном концерте во Дворце спорта в воскресенье 19 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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