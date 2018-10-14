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Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на Гран-прі в Чехії

Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на Гран-прі в Чехії

Київ • УНН

 • 22630 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українські гімнастки Олена Дяченко і Яніка Вартлаан вибороли п'ять медалей на етапі Гран-прі у чеському Брно. Про це повідомляє Федерація гімнастики України, передає УНН.

Олена Дяченко здобула дві бронзові медалі у фінальних вправах з обручем (19,2) і м'ячем (17,45), а також одну срібну - у вправах зі стрічкою (16,2).

Яніка Вартлаан посіла третє місце у фіналах з булавами (17,3) та стрічкою (16,00).

У багатоборстві за сумою виступів у чотирьох вправах О.Дяченко була четвертою (71,05), а Я.Вартлаан - шостою (69,800).

Як повідомляв УНН, українська гімнастка пробилася до фіналу Юнацької Олімпіади-2018.

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