Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на Гран-прі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українські гімнастки Олена Дяченко і Яніка Вартлаан вибороли п'ять медалей на етапі Гран-прі у чеському Брно. Про це повідомляє Федерація гімнастики України, передає УНН.
Олена Дяченко здобула дві бронзові медалі у фінальних вправах з обручем (19,2) і м'ячем (17,45), а також одну срібну - у вправах зі стрічкою (16,2).
Яніка Вартлаан посіла третє місце у фіналах з булавами (17,3) та стрічкою (16,00).
У багатоборстві за сумою виступів у чотирьох вправах О.Дяченко була четвертою (71,05), а Я.Вартлаан - шостою (69,800).
Як повідомляв УНН, українська гімнастка пробилася до фіналу Юнацької Олімпіади-2018.