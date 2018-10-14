Украинские гимнастки завоевали пять медалей на Гран-при в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские гимнастки Алена Дьяченко и Яника Вартлаан завоевали пять медалей на этапе Гран-при в чешском Брно. Об этом сообщает Федерация гимнастики Украины, передает УНН.
Алена Дьяченко выиграла две бронзовые медали в финальных упражнениях с обручем (19,2) и мячом (17,45), а также одну серебряную - в упражнениях с лентой (16,2).
Яника Вартлаан заняла третье место в финалах с булавами (17,3) и лентой (16,00).
В многоборье по сумме выступлений в четырех упражнениях А.Дяченко была четвертой (71,05), а Я.Вартлаан - шестой (69,800).
Как сообщал УНН, украинская гимнастка пробилась в финал Юношеской Олимпиады-2018.