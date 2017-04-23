Українські гімнастки вибороли дві медалі на етапі Кубка світу у Ташкенті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На етапі Кубка світу в Ташкенті (Узбекистан) завершилися фінали в окремих видах за підсумками яких представниці України стали володарками двох нагород, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.
Наші грації в складі Євгенії Гомон, Анастасії Возняк, Валерії Ханін, Валерії Юзьвяк, Діани Міжеріцької і Дар’ї Кобець відібралися в обидва фінали — з 5 обручами і 3 м’ячами/2 скакалками.
У фіналі з 5 обручами наші грації виступили досить впевнено, і отримана оцінка 17,050 балів дозволила їм завоювати бронзову медаль.
Окрім того, чистий виступ з 3 м’ячами і 2 скакалками приніс “жовто-блакитним” 17,400 бали і другу медаль з цього старту — “срібну”.
Додамо також, в особистих розрядах Олена Дьяченко та Вікторія Мазур, відібралися в фінали з м’ячем і стрічкою, допустили ряд помилок і зайняли в своїх фіналах восьмі місця.