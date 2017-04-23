Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

Наши грации в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Ханин, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицькой и Дарьи Кобец отобрались в оба финала — с 5 обручами и 3 мячами / 2 скакалками.

В финале с 5 обручами наши грации выступили достаточно уверенно, и полученная оценка 17,050 баллов позволила им завоевать бронзовую медаль.

Кроме того, чистый выступление с 3 мячами и 2 скакалками принес “желто-голубым” 17,400 балла и вторую медаль с этого старта — “серебряную”.

Добавим также, в личных разрядах Елена Дьяченко и Виктория Мазур, отобрались в финалы с мячом и лентой, допустили ряд ошибок и заняли в своих финалах восьмие места.