Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36874 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101212 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154083 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115466 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112224 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104068 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107001 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103508 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153000 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

Киев  •  УНН

 • 15810 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан) завершились финалы в отдельных видах по итогам которых представительницы Украины стали обладательницами двух наград, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.

Наши грации в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Ханин, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицькой и Дарьи Кобец отобрались в оба финала — с 5 обручами и 3 мячами / 2 скакалками.

В финале с 5 обручами наши грации выступили достаточно уверенно, и полученная оценка 17,050 баллов позволила им завоевать бронзовую медаль.

Кроме того, чистый выступление с 3 мячами и 2 скакалками принес “желто-голубым” 17,400 балла и вторую медаль с этого старта — “серебряную”.

Добавим также, в личных разрядах Елена Дьяченко и Виктория Мазур, отобрались в финалы с мячом и лентой, допустили ряд ошибок и заняли в своих финалах восьмие места.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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