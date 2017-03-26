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Українські гімнастки вибороли бронзу на етапі Гран-прі у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська збірна в групових вправах виборола бронозову медаль на етапі Гран-прі, що відбуваєтьься у французькому місті Тьє, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації гімнастики України.

У суботу 25 березня у французькому Тьє вібулися змагання у багатоборстві на етапі Гран-Прі в Тьє.

Українська збірна у групових вправах успішно впоралася з обома вправами, отримавши 17,800 за вправу з 5 обручами і 17,200 за вправу з 3 м'ячами і 2 скакалками. Таким чином, гімнастки виграли бронзову медаль у багатоборстві (35,000).

Дівчата пройшли в обидва фінали: у фінал з 5 обручами з 2-м кваліфікаційним результатом і у фінал з 3 м'ячами і 2 скакалками з 3-м кваліфікаційним результатом.

На першому місці в багатоборстві - збірна команда в групових вправах Італії (37,800), на другому - збірна команда Азербайджану (35,300).

Також на цьому етапі Гран-Прі Україну представляють гімнастки в індивідуальній першості Вікторія Мазур і Олена Дяченко.

В.Мазур із сумою балів 65,050 посіла 6-е місце в багатоборстві, а також пройшла в фінали з обручем, м'ячем і булавами.

О.Дяченко з сумою балів 62,600 посіла 11-е місце в багатоборстві.

Як повідомляв УНН, український гімнаст Ігор Радівілов став володарем срібної нагороди на змаганнях Кубку світу серії FIG в Катарі.

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