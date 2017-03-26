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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские гимнастки завоевали бронзу на этапе Гран-при во Франции

Украинские гимнастки завоевали бронзу на этапе Гран-при во Франции

Киев • УНН

 • 10748 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинская сборная в групповых упражнениях завоевала бронозову медаль на этапе Гран-при, который проходит во французском городе Тье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации гимнастики Украины.

В субботу 25 апреля в французском Тье состоялись соревнования в многоборье на этапе Гран-при в Тье.

Украинская сборная в групповых упражнениях успешно справилась с обоими упражнениями, получив 17,800 за упражнение с 5 обручами и 17,200 за упражнение с 3 мячами и 2 скакалками. Таким образом, гимнастки выиграли бронзовую медаль в многоборье (35,000).

Девушки прошли в оба финала: в финал с 5 обручами со 2-м квалификационным результатом и в финал с 3 мячами и 2 скакалками с 3-м квалификационным результатом.

На первом месте в многоборье - сборная команда в групповых упражнениях Италии (37,800), на втором - сборная команда Азербайджана (35,300).

Также на этом этапе Гран-При Украину представляют гимнастки в индивидуальном первенстве Виктория Мазур и Алена Дьяченко.

В.Мазур с суммой баллов 65,050 заняла шестое место в многоборье, а также прошла в финалы с обручем, мячом и булавами.

А.Дяченко с суммой баллов 62,600 заняла одиннадцатое место в многоборье.

Как сообщал УНН, украинский гимнаст Игорь Радивилов стал обладателем серебряной награды на соревнованиях Кубка мира серии FIG в Катаре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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