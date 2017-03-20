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Українські гімнасти здобули золото та бронзу на етапі Кубку світу

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські гімнасти Діана Варинська і Євген Юденков завоювали медалі на етапі Кубка світу серії FIG зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан), передає УНН з посиланням на НОК України.

Діана Варинська стала кращою у змаганнях на брусах. У фіналі вона набрала 13,933 бала. Срібло та бронза змагань дісталися австралійським гімнасткам Ріанні Міззі і Джорджії Роуз Браун, які набрали 13.600 і 13.366 бали відповідно.

Євген Юденков став третім у змаганнях на кільцях. Українець з результатом 14,233. Поступився лише перед японцем Казуюкі Такеда (14,766) і переможцем Кубка світу став грек Елефтеріос Петруніас (15,466).

Як повідомляв УНН, провідний український спортсмен Олег Верняєв виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Штутгарті (Німеччина).

Українські Національні Новини

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